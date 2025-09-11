Секс-символ или аграрий? Австралийская порнозвезда потратила миллионы на покупку фермы

Молодая австралийка, известная в сети под псевдонимом Белль Фермер, совершила неожиданный карьерный поворот: заработанные на платформе OnlyFans средства она направила на приобретение сельскохозяйственных угодий и создание собственной животноводческой фермы. Соответствующий материал опубликовало издание The Courier-Mail.

Выходка из семьи фермеров, Белль всегда мечтала связать свою жизнь с сельским хозяйством. Три с половиной года назад из-за серьезной травмы спины, полученной в аварии, она лишилась работы. В период реабилитации девушка решила создать страницу на OnlyFans, которая, вопреки ожиданиям, принесла ей многомиллионный доход.

Полученный капитал предприимчивая австралийка использовала для поддержки родных, а также для инвестиций в недвижимость. Она приобрела несколько земельных участков в штатах Квинсленд и Виктория, а также основала крупную животноводческую ферму в регионе Саут-Бернетт.

Несмотря на финансовый успех, Белль принимает личное участие во всех рабочих процессах на своих фермах. Ее dedication и профессионализм были высоко оценены: по версии News Corp, она возглавила национальный рейтинг «Лучшие молодые фермеры 2025».

