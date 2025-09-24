Секс в отеле, 600 звонков и детали свиданий: что спасло тюремщицу-любовницу наркобарона от реального срока?

Инциденты, включая интимные встречи в отеле, стали достоянием общественности благодаря публикации в Daily Star.

23-летняя Меган Брин, работавшая в тюрьме графства Гвент (Уэльс), привлекла внимание правоохранительных органов после своих же откровений перед коллегами. Как установило следствие, романтическая связь с заключенным началась, когда Брин было 19 лет, сразу после начала ее карьеры. Преступник отбывал наказание в учреждении облегченного режима и имел возможность покидать его стены. Именно в такие периоды пара встречалась на его квартире в Ливерпуле и в гостиничных номерах.

Примечательно, что когда сослуживцы усомнились в правдивости ее рассказа, Брин не только подтвердила факт отношений, но и цинично заявила, что осведомлена о возможном тюремном сроке до пяти лет, добавив: «...но ведь никто никому не скажет». Это вынудило коллег сообщить о нарушении.

Дополнительным доказательством вины стали данные о примерно 600 телефонных звонках между Брин и заключенным, который получил мобильный телефон для работы на птицеферме. Несмотря на тяжесть правонарушения, суд ограничился 10 месяцами условного лишения свободы и 18 месяцами надзора. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены наличие у осужденной малолетнего ребенка и ее нынешняя беременность.

