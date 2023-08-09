Сексолог Полевичок назвала являющиеся патологией признаки холостяка

Сегодня быть холостяком, как правило, является осознанным выбором мужчины. По словам сексолога Олеси Полевичок, все-таки имеются признаки того, что подобный статус ни что иное, как патология. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что среди таких показателей можно назвать отсутствие долгосрочных отношений, предпочтение долгое время проводить в одиночестве, страх близости.

Тем не менее такой статус вполне может быть нормой, отклонением может считаться чувство негатива или раздражения к женщинам.