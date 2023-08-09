Сексолог Полевичок назвала являющиеся патологией признаки холостяка
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Сегодня быть холостяком, как правило, является осознанным выбором мужчины. По словам сексолога Олеси Полевичок, все-таки имеются признаки того, что подобный статус ни что иное, как патология. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что среди таких показателей можно назвать отсутствие долгосрочных отношений, предпочтение долгое время проводить в одиночестве, страх близости.
Тем не менее такой статус вполне может быть нормой, отклонением может считаться чувство негатива или раздражения к женщинам.