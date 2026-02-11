Сектант «бог Кузя» вернулся к проповедям после тюрьмы

«Бог Кузя» (настоящее имя — Андрей Попов), признанный самым богатым сектантом в России, вновь ведет активную проповедническую деятельность после освобождения из колонии, выяснил телеграм-канал «База».

По информации источника, последователи, которых Попов называет «духовными чадами», распространяют его учение, продавая молебны «о вразумлении» и «защите от злых духов», а также активно колесят по православным ярмаркам практически по всей территории страны.

Еженедельно Попов проводит богослужения для узкого круга приближенных адептов. Те, в свою очередь, по принципу пирамиды, вовлекают в секту новых членов, агитируя посетителей церковных ярмарок рассказами о «святом старце», способном исцелять болезни.

По данным телеграм-канала, для новообращенных проводятся платные «исповеди», где за несколько тысяч рублей им обещают отпустить грехи и помолиться о благополучии души. В беседах адепты прямо говорят о божественной сущности Попова, ссылаясь на его собственные утверждения.

48-летний затворник Попов получил широкую известность в 2015 году после громкого уголовного дела о создании секты. Тогда в его квартире нашли коробки с наличными на сумму 240 млн руб., поддельные печати религиозных организаций, сектантская литература и материалы с детской порнографией.

В 2018 году Попова приговорили к пяти годам лишения свободы, но уже через год он вышел на свободу, так как большая часть срока была засчитана за время содержания в СИЗО.

По данным источников, ежемесячный доход «бога Кузи» только от сети массажных салонов, где его адепты предоставляют интим-услуги, оценивается более чем в 12 млн руб.

