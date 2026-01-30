Какая-то «секта трактористов»: в сетях обсуждают видео со странной группой, шествующей за трактором

В социальных сетях стало вирусным забавное видео из подмосковного Щелкова, на котором группа местных жителей разного возраста торжественно шествует за тихоходным трактором, движущимся по тротуару. Об этом пишет « REGIONS » .

Ролик мгновенно привлек внимание пользователей своей абсурдностью. В комментариях развернулась бурная дискуссия: одни шутливо предположили, что это адепты «нового религиозного движения», чей ритуал включает сакральное следование за сельхозтехникой. Другие увидели в этом спонтанный флешмоб или зарождающуюся местную традицию. Контекст происходящего — почему трактор ехал по тротуару и куда направлялась процессия — остался за кадром, что лишь добавило загадочности и поводов для юмора.

Ранее стало известно о том, что коммунальные службы Подмосковья ведут борьбу за чистые дороги.