Какая-то «секта трактористов»: в сетях обсуждают видео со странной группой, шествующей за трактором
«REGIONS»: В Щелкове сняли на видео шествие жителей за трактором
Фото: [Медиасток.рф]
В социальных сетях стало вирусным забавное видео из подмосковного Щелкова, на котором группа местных жителей разного возраста торжественно шествует за тихоходным трактором, движущимся по тротуару. Об этом пишет «REGIONS».
Ролик мгновенно привлек внимание пользователей своей абсурдностью. В комментариях развернулась бурная дискуссия: одни шутливо предположили, что это адепты «нового религиозного движения», чей ритуал включает сакральное следование за сельхозтехникой. Другие увидели в этом спонтанный флешмоб или зарождающуюся местную традицию. Контекст происходящего — почему трактор ехал по тротуару и куда направлялась процессия — остался за кадром, что лишь добавило загадочности и поводов для юмора.
Ранее стало известно о том, что коммунальные службы Подмосковья ведут борьбу за чистые дороги.