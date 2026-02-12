«Сектантский след»: что известно об исчезновении двух девочек в Петербурге

В Санкт-Петербурге вторые сутки ищут двух сестер 14 и 17 лет, передает портал 78.ru. Об исчезновении стало известно 10 февраля.

Первый сигнал поступил из школы № 302, где так и не появилась младшая из сестер. Отец пропавших уверен: детей выкрала бывшая жена, состоящая в религиозной общине.

Родители девочек давно в разводе. Последний раз отец видел дочерей утром 9 февраля. По его словам, мать девочек долгое время была активным членом секты «Царская империя». Полтора года назад женщина могла уехать в село Айбаши Ульяновской области. Отец полагает, что именно туда она и забрала детей.

Мужчина также утверждает, что старшая дочь полностью разделяла убеждения матери и была ею «обработана». После получения школьного аттестата девочка нигде не училась и не работала. Ее младшая сестра ходила в школу с перерывами — образование и медицинское обслуживание, по мнению отца, сознательно ущемлялись.

Кроме того, рассказал мужчина, даже был назначен суд о лишении матери родительских прав, но пока что решение об этом не вынесено.

Администрация Фрунзенского района Петербурга подтвердила, что на момент пропажи девочки проживали вместе с отцом. Следственные органы проводят проверку. Волонтеры и полиция прочесывают город, однако поисковики не исключают, что сестры уже покинули пределы Ленинградской области.

