Секция хоккея в Волоколамске стремительно обретает популярность среди горожан
Фото: [пресс-служба администрации Волоколамского городского округа]
Отделение хоккея открылось в волоколамской спортивной школе относительно недавно, но количество желающих юных горожан заняться данным видом спорта растет.
«Хоккей — захватывающий вид спорта, покоривший сердца миллионов людей. Этот динамичный и зрелищный вид состязаний сочетает в себе силу, скорость и мастерство», — отмечают в спортивной школе.
Фото: [пресс-служба администрации Волоколамского городского округа]
Тренировки по хоккею проходят три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В эти дни можно также понаблюдать за тренировочным процессом и при желании присоединиться. Занятия проводит тренер Сергей Николаевич Лущин, который готов ответить на все вопросы родителей в телефонном режиме: +7 (916) 459-00-38. Запись в группу открыта для мальчиков 2015 2020 гг. рождения.
Недавно на катке провели открытый мастер-класс по хоккею. Воспитанники секции продемонстрировали зрителям, чему уже научились. Ребята уверенно стоят на коньках и выполняют различные приемы хоккея.