Секция хоккея в Волоколамске стремительно обретает популярность среди горожан

«Хоккей — захватывающий вид спорта, покоривший сердца миллионов людей. Этот динамичный и зрелищный вид состязаний сочетает в себе силу, скорость и мастерство», — отмечают в спортивной школе.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Тренировки по хоккею проходят три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В эти дни можно также понаблюдать за тренировочным процессом и при желании присоединиться. Занятия проводит тренер Сергей Николаевич Лущин, который готов ответить на все вопросы родителей в телефонном режиме: +7 (916) 459-00-38. Запись в группу открыта для мальчиков 2015 2020 гг. рождения.

Недавно на катке провели открытый мастер-класс по хоккею. Воспитанники секции продемонстрировали зрителям, чему уже научились. Ребята уверенно стоят на коньках и выполняют различные приемы хоккея.