Секундомер запущен: в полиции назвали день старта отсчета для постановки на учет

Представители Министерства внутренних дел Российской Федерации довели до сведения автомобилистов информацию о законодательных требованиях касательно регистрации транспортных средств. В пресс-службе ведомства напомнили, что процедура постановки на учет имеет жесткие временные рамки, пишет LIfe.ru.

Согласно разъяснению, норма федерального закона № 283-ФЗ обязывает нового собственника машины посетить отделение Госавтоинспекции с соответствующим заявлением. На выполнение этого действия гражданину отводится ровно десять дней. В полиции акцентировали внимание, что исчисление установленного срока стартует непосредственно в день получения прав на имущество. Несоблюдение данного требования может повлечь за собой административную ответственность.