Селфи с указателем «до Каширы» можно сделать на горе Машук в Пятигорске

На деревянной «стрелке» написано 1251 км. Ее на столб рядом с надписями-путеводителями других городов установил один из туристов из Подмосковья Дмитрий. Так, что все покорители этой вершины могут смело сразу же планировать путешествие в Московскую область, зная расстояние и направление пути. А если немного отклонятся от курса – не беда. Кашира - не единственная, кто представляет столичный регион на плато горы Машук. Там стараниями земляков до этого появились Химки, Долгопрудный, Одинцово и Лобня. Поэтому путешественники не промахнутся мимо Подмосковья, в любом случае.

Напомним, высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря. Это одно из самых популярных мест для туристов. На вершину можно подняться пешком, на автомобиле или по канатной дороге. На фоне потрясающей панорамы, таблички-указатели выглядят впечатляюще.