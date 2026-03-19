Съели комиссией прибыль: в новую ловушку попадают клиенты при открытии вкладов

По словам специалиста, главная ловушка — погоня за максимальной ставкой, которая красуется в рекламных буклетах. Такие цифры часто служат лишь маркетинговым приемом для привлечения внимания. Реальная доходность для конкретного человека может оказаться значительно ниже.

Елин пояснил, что повышенный процент банки нередко предлагают только на «новые деньги» либо для впервые обратившихся клиентов. Кроме того, заманчивая ставка может быть обставлена целым рядом условий: крупные обороты по карте, поддержание неснижаемого остатка, приобретение дополнительных продуктов или подключение платных сервисов, чьи комиссии попросту съедают прибыль.

Старший преподаватель Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов напомнил о правилах безопасности. Система страхования защищает счета до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, причем эта сумма включает тело депозита без учета будущих процентов. Исключения составляют эскроу-счета с лимитом 10 миллионов и безотзывные вклады от трех лет, для которых Госдума установила покрытие 2,8 миллиона рублей.

Статистика февраля 2026 года показывает, что население отдает предпочтение коротким срокам. Почти 97 процентов открытых депозитов пришлись на вклады до полугода. Причина кроется в более высокой доходности краткосрочных продуктов по сравнению с длинными. Средний размер вклада достиг 440 тысяч рублей, что заметно выше прошлогодних показателей.

Существует пять основных способов открыть депозит: личный визит в отделение, мобильное приложение, банкомат, онлайн-оформление для новых клиентов с доставкой карты и финансовые маркетплейсы. Эксперты советуют дистанционные каналы: ставки там зачастую на 0,2–1 процентный пункт выше, чем в офисах. Особую выгоду сулят маркетплейсы, где можно получить повышенный процент как от банка за статус нового клиента, так и дополнительную надбавку от самой платформы.