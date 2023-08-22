Село Поповка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Как пишет RT , в результате обстрела, который произошел в селе Поповка Белгородской области, не зафиксировали пострадавших. Об этом также сообщил губернатор Вячеслав Гладков, написав соответствующую информацию в социальных сетях.

Однако, данный обстрел все же повлек за собой разрушение зданий и инфраструктуры. Были повреждены окна, фасад здания, забор и линия газоснабжения. Важно, что никто из местных жителей не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, чтобы оценить ущерб. Губернатор Гладков оперативно проинформировал об этом случае в социальных сетях.

Напомним, что сутками ранее, 21 августа, силам российской противовоздушной обороны удалось сбить БПЛА самолетного типа в Шебекинском г.о. региона.