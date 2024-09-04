Семь тысяч льготников из Подмосковья отдохнули летом в санаториях

Семь тысяч подмосковных льготников бесплатно отдохнули летом в санаториях, передает Министерство социального развития Московской области. С начала года путевками обеспечили более 15 тысяч граждан льготных категорий.

Бесплатные путевки могут получить жители с федеральной или региональной льготной категорией. В их число входят граждане с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры с низким доходом.

Путевки предоставляются на основе очередности. Их распределение автоматизировано. Проверить очередность можно на сайте госуслуг региона.

В Подмосковье процесс получения путевки был оцифрован, добавили в министерстве.