Семье погибшего военнослужащего вручили орден Мужества в подмосковном Егорьевске

«Разрешите, по поручению президента Российской Федерации вручить вам орден Мужества, которым был удостоен Евгений Александрович посмертно. Очень жаль, что такие люди уходят от нас так рано. Евгений, как неравнодушный человек, как настоящий воин, встал в первые ряды на защиту своей Родины. Он погиб, как герой. Спасибо вам за сына», — обратился к родственникам глава городского округа Дмитрий Викулов.