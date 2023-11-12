Семье погибшего военнослужащего вручили орден Мужества в подмосковном Егорьевске
Фото: [Юлия Андросова]
Семье героя специальной военной операции Евгения Гусятникова вручили орден Мужества в подмосковном Егорьевске. Памятная церемония прошла в большом зале администрации муниципалитета.
Отмечается, что глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов и заместитель председателя совета депутатов округа Александр Плотников вручили награду матери Евгения Марине Викторовне.
«Разрешите, по поручению президента Российской Федерации вручить вам орден Мужества, которым был удостоен Евгений Александрович посмертно. Очень жаль, что такие люди уходят от нас так рано. Евгений, как неравнодушный человек, как настоящий воин, встал в первые ряды на защиту своей Родины. Он погиб, как герой. Спасибо вам за сына», — обратился к родственникам глава городского округа Дмитрий Викулов.
Известно, что герой был похоронен с воинскими почестями на кладбище в деревне Челохово.
«Спасибо за добрые слова. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо, что всегда откликаетесь на наши просьбы», — обратилась к руководству округа мать погибшего Марина Гусятникова.