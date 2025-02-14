Семейная ферма «Красная слобода» из Клина представляет округ на премии «Маршрут построен 2025»

Семейная ферма «Красная слобода» из Клина, прославившаяся богатым урожаем вкусной клубники и производством молочной продукции, представляет округ на премии «Маршрут построен 2025» в номинации «Агротуризм». Голосование открыто до 14 марта.

Хозяйство хорошо известно клинчанам. Сначала фермеры освоили особенности выращивания клубники. Несколько лет назад семья предложила горожанам оценить вкус и качество молочной продукции. В ассортименте порядка 20 видов сыров и десяток наименований другой продукции.

Переработкой молока занимается многодетная мама Ольга Лесковец. Глава семейства Сергей уделяет время развитию животноводческого комплекса. Семья фермеров выращивает семь коров, двух бычков, гусей, кур и уток. Есть у фермеров лошадь.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Недавно новым жителем фермы стала корова породы Джерси, которую назвали Милкой. Животное сейчас на сносях, причем пополнение ожидается в ближайшие дни. Остальные коровы, большая часть которых породы джерси, также стельные. Жирность их молока идеально подходит для сыроварения. Супруги уделяют уходу за животными и переработке молока много времени и сил.

Фермеры не забывают и о клубнике. В апреле они уже начнут подготавливать к сезону плантацию. Для помощи приглашают наемных рабочих. В 2024-м на гектаре земли выросла клубника сортов «Соната» и «Сенсация». В нынешнем весеннем сезоне Ольга намерена организовывать экскурсии для всех желающих.

«Мы хотим плавно перейти на формат «агротуризм». Это интересно и для людей, которые приезжают. Это приятное время препровождения и впечатления. Для нас это все обычно, а люди удивляются коровам, клубнике, гусям. И вот я хочу, чтобы люди приезжали за этими впечатлениями», — поделилась планами глава семейной фермы Ольга Лесковец.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Агротуризм становится все более популярным видом отдыха. Организаторы премии «Маршрут построен 2025» решили поддержать данную сферу. Осенью Ольга отправила заявку на участие в проекте. Экспертный совет Премии анализировал заявки и выбирал некоторые для народного голосования. Семейная ферма «Красная слобода» вошла в данную категорию.

Голосование проходит на сайте газеты «Комсомольская правда» в период с 5 февраля по 14 марта. Победителей объявят в марте. Для голосования необходимо авторизоваться.