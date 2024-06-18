Семейный фестиваль «7ЯФест» ярко провели в Павлово-Посадском округе

Семьи Павловского Посада собрались на территории музейно-выставочного комплекса «Княжий двор» ради участия в 8-ом региональном фестивале «7ЯФест». Родители и их дети смогли насладиться насыщенной программой мероприятия и провести время за неформальным общением и играми.

Настоящий праздник семьи и детства провели в Павловском Посаде. Родители и их дети стали участниками множества активностей, которые подготовили заботливые организаторы фестиваля. Программа включила в себя концерт и разнообразие интеллектуальных, развлекательных и спортивных игр, в которых дети смогли поучаствовать вместе со взрослыми.

Гости фестиваля также смогли сделать на память снимки в специальной фотозоне, посмотреть на ростовых кукол и анимации, посетить экскурсию в машину скорой помощи от «НИКИ Детства», сделать интересный и яркий аквагрим. На месте проведения фестиваля открыли ярмарку с сувенирами и ремесленной продукцией, а также благотворительную акцию «Росток надежды», где каждый мог внести свой вклад и помочь тяжелобольным детям.

Одним из самых интересных и запоминающихся событий на фестивале стала ярмарка призов, где детям дали возможность потратить заработанные «7яфестки» на сувениры.

«7ЯФест» объединил разные семьи, в том числе и многодетные. Их выделили наградами, похвалив за активную жизненную позицию, любовь к детям и их достойное воспитание. Важность такого фестиваля была отмечена главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым: он выразил благодарность Центру развития и поддержки семьи «Росток», благодаря которому удалось поддержать семейные ценности и традиции, а также поднять настроение жителям округа.