Семенович призналась, что ей не стыдно из-за «ночных жоров»

Как сообщает портал «Дни.ру» , артистка известна своими довольно объемными формами и не отказывает себе в удовольствии хорошенько поесть на ночь.

Известно, что Анна Семенович приезжала в город Новосибирск для того, чтоб дать концерт. Она настолько устала, что пообещала поклонникам лечь спать сразу же, как окажется в своем номере. Однако данное слово было нарушено, когда певица заказала себе вкусный салат прямо на ночь глядя.

Еда ей очень помогает справиться с подавленным состоянием. Именно поэтому Семенович без капли стыда наслаждалась «ночным жором». «Мне вкусно и обалденно», – заявила певица. По ее собственной системе похудения нужно жить в кайф и есть все, что хочешь, но в небольших количествах.