Семенович рассказала о подготовке яйцеклеток к искусственному оплодотворению

Недавно на странице в социальных сетях артистка показала проведение повторной процедуры. Во время нее 12 дней необходимо колоть гормоны, стимулирующие выработку яйцеклеток. Так вместо 1-ой врачам удастся собрать более 10-ти штук.

Как сообщает портал «Дни.ру», известная российская певица Анна Семенович взволновала поклонников своими планами касательно детей и подготовки к процедуре искусственного оплодотворения. Выяснилось, что она решила вновь заморозить свои яйцеклетки.

Семенович открыто рассказывала в разных интервью о процедуре заморозки яйцеклеток, которую она уже проходила. Звезда заранее подготовилась к материнству, чтобы иметь возможность иметь детей в будущем, когда прекратится их выработка.