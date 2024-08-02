Семьи бойцов СВО из Красногорска побывали на экскурсии в подмосковном Можайске
Фото: [Пресс-служба Администрации Можайского городского округа]
Экскурсионная группа, состоящая из членов семей участников СВО из городского округа Красногорск, побывала в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
Отмечается, что гости из Красногорска с удовольствием ознакомились с экспозицией Музея, совершили экскурсию по Бородинскому полю и посетили Спасо-Бородинский монастырь. И детям, и взрослым экскурсия пришлась по душе. Очарованные красотой можайской природы и величием Поля ратной русской славы, гости от души поблагодарили организаторов поездки.
«Совсем недавно мы также с семьями участников специальной военной операции ездили в гости в город Гагарин. А теперь гостей принимаем мы на нашей славной можайской земле. Надеемся, что встречи такого характера скоро станут традицией для нас всех. Поддержка сейчас необходима каждому из нас», — комментирует координатор филиала фонда «Защитники Отечества».