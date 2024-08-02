Семьи бойцов СВО из Красногорска побывали на экскурсии в подмосковном Можайске

«Совсем недавно мы также с семьями участников специальной военной операции ездили в гости в город Гагарин. А теперь гостей принимаем мы на нашей славной можайской земле. Надеемся, что встречи такого характера скоро станут традицией для нас всех. Поддержка сейчас необходима каждому из нас», — комментирует координатор филиала фонда «Защитники Отечества».