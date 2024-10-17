Семьи участников СВО из Можайского г.о. посетили океанариум

«Выражаю благодарность руководству «Крокус Сити Океанариум» за помощь в организации поездки. Приятно, что в таких ситуациях люди готовы протягивать руку помощи», — прокомментировал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Подобные поездки и экскурсии превращаются в добрую традицию для муниципалитета. В нынешний раз родные участников СВО познакомились с тайнами подводного мира. Они посетили два экскурсионных зала «Реки и озера» и «Моря и океаны», где узнали о разнообразии водного мира и виртуально перенеслись на берег реки Амазонки.

На мероприятии присутствовала дочь одного из военнослужащих РФ, которой в этот день исполнилось 10 лет. Аня поделилась эмоциями, которые испытывала на экскурсии.