Семьи участников СВО из Можайского г.о. посетили океанариум
Фото: [Пресс-служба администрации Можайского городского округа]
Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Московской области Галина Аксенова и администрация Можайского городского округа организовали поездку семей участников спецоперации в «Крокус Сити океанариум».
«Выражаю благодарность руководству «Крокус Сити Океанариум» за помощь в организации поездки. Приятно, что в таких ситуациях люди готовы протягивать руку помощи», — прокомментировал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
Фото: [Пресс-служба администрации Можайского городского округа]
Подобные поездки и экскурсии превращаются в добрую традицию для муниципалитета. В нынешний раз родные участников СВО познакомились с тайнами подводного мира. Они посетили два экскурсионных зала «Реки и озера» и «Моря и океаны», где узнали о разнообразии водного мира и виртуально перенеслись на берег реки Амазонки.
На мероприятии присутствовала дочь одного из военнослужащих РФ, которой в этот день исполнилось 10 лет. Аня поделилась эмоциями, которые испытывала на экскурсии.
«Очень интересная экскурсия, красочная, яркая. Я узнала, что черепахи опасные. Мне все понравилось, особенно понравились пингвины и рыбы с шипами», — отметила именинница.