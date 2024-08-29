Семинар для общественных наблюдателей прошел в Красногорске
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Обучающий семинар для общественных наблюдателей состоялся в Красногорске. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В рамках семинара обсудили работу общественных наблюдателей и вопросы правового регулирования этого статуса, разобрали вероятные нестандартные ситуации на участках.
Также представили памятку общественного наблюдателя. Ее разработали в Общественной палате РФ.
Общественные наблюдатели будут работать на протяжении всех трех дней выборов вплоть до закрытия участков.