Семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики пройдет в Москве

В рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» в период с 9 по 12 сентября 2026 года в Москве состоится образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики Центрального федерального округа.

Цель мероприятия — повышение эффективности реализации государственной молодежной политики в федеральных округах через профессиональное развитие кадрового состава, обмен лучшими практиками по планированию, организации и реализации проектов в сфере государственной молодежной политики, а также патриотическое воспитание.

Организатор семинара – ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр». Семинар проводится в очном и дистанционном форматах. В нем смогут принять участие специалисты государственных и муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику, в возрасте от 18 лет из Центрального федерального округа: 100 человек очно, а также не менее 480 человек дистанционно.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку в системе ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке (для очного участия – до 9 августа 2026 года, для онлайн-участия – до 6 сентября 2026 года).