Семинар, посвященный порядку получения грантовой поддержки для НКО, прошел в Подмосковье

Вчера в Подмосковье состоялся онлайн-семинар, посвященный вопросам составления и подачи заявок на грантовый конкурс для НКО региона. Его организовало областное Министерство информационных и социальных коммуникаций совместно с ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

«Подача заявки на грантовый конкурс — важный и достаточно кропотливый процесс, где нужно учитывать много юридических аспектов. Поэтому и было принято решение проводить такие встречи, на которых руководители некоммерческих организаций смогут получить всю необходимую информацию о правилах подачи заявки, задать все волнующие их вопросы, проконсультироваться», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, до конца срока подачи заявок в регионе пройдут еще два таких семинара. В прошедшем мероприятии приняли участие 47 руководителей некоммерческих организаций Подмосковья, которые планируют в этом году подавать свои социально значимые проекты на грантовый конкурс. Об условиях конкурса можно узнать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.