Губернатор Подмосковья: мы должны разговаривать с молодежью на одном языке

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями молодежных организаций региона в городском округе Люберцы. В ходе встречи они обсудили важные темы, которые касаются молодежи региона.

«В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке. Надеюсь, у нас это получается. Хочу поблагодарить вас за увлеченность, здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтерством, и в разных других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете», — сказал губернатор.

Председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы Ашот Маргарян выразил благодарность за благоустройство парка «Малаховское озеро», в котором теперь можно было бы создать молодежный центр. Глава Подмосковья заметил, что важнее не место, где будет собираться молодежь, а то, кто именно придет на встречу. Однако он согласился, что в регионе должны быть места по интересам.

Подобное молодежное пространство уже есть в парке в Королеве. Директор МЦ «Космос» и руководитель местного ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтеры Подмосковья» Мария Масик сообщила, что там проводятся мастер-классы, есть место, где можно собраться, если нужны техническое оснащение.

«Хотелось бы отметить, что благоустройство для молодежи приобретает новые смыслы и значения, нельзя не заметить перемены, которые происходят в нашем городе», — рассказала она.

Губернатор уточнил, что в регионе также появляются лесопарки, данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Помимо этого, ведется активная работа с молодежью и НКО по грантам. За последнее время за счет них удалось привлечь в регион около 670 миллионов рублей.

Представитель движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев из Наро-Фоминского округа в этом году стал обладателем двух грантов. Он заметил, что в регионе заботятся о молодых людях, а они в свою очередь «привлекают федеральные средства».

Руководители ресурсных центров по поддержке добровольчества «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова из Одинцово и Никита Ильичев из Пушкинского округа рассказали о том, что собирают помощь и доставляют ее на передовую. Помощь передают, в том числе, военным и мирным жителям. Сорокина отметила, что с волонтерами всегда находится представитель областного Министерства информационных и социальных коммуникаций. Она добавила, что на Донбассе создано движение «Волонтеры Подмосковья», к которому привлекают и молодежь Донецка. Никита Ильичев в свою очередь поблагодарил губернатора и его команду за содействие в этой работе.

Руководитель регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалев в ходе встречи поднял тему трудоустройства несовершеннолетних. По его словам, у подростков в возрасте 14-16 лет уже появляется желание работать. Поэтому он попросил оказать помощь в регионе в этом вопросе. Ковалев добавил, что в регионе хотят создать платформу для тех, кто ищет работу, и предприятий, которые готовы трудоустроить молодых сотрудников.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.