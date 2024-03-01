Семья из Лобни приютила кошку с шизофренией

Семья Светланы Саратовой из Лобни приютила кошку с шизофренией. Животному по кличке Ася уже двенадцать лет. Ветеринары подтвердили у него синдром гиперестезии, который называют кошачьей шизофренией.

Как рассказала жительница, во время отдыха в Ейске к семье выскочил котенок. Некоторое время он поиграл, а затем зашел в дом и уснул. На следующий день малыша обнаружили в чемодане под кроватью и решили забрать с собой в Подмосковье — оформили нужные документы, купили лоток и билеты в купе.

«Позже оказалось, что у нее пробита голова. Врач поставил диагноз, который на простом языке означает «кошачья шизофрения». У кошек на спинке есть чувствительные волоски, которые отвечают за эмоции. В нормальном состоянии, например, дуновение ветра кошка, благодаря этим волоскам, воспринимает как дуновение, а Ася — как щипки, уколы или удары», — рассказала Светлана.

Помимо этого, кошка часто нападает на свой хвост, рычит и грызет его. По словам врачей, при шизофрении, если животное оборачивается и не видит ничего кроме хвоста, оно начинает думать, что именно хвост причиняет дискомфорт, и атакует его. Когда кошка кусает хвост, ей становится больно, и она осознает, что это часть ее тела. В результате питомица начинает вертеться и нервничать. Такие периоды могут длиться по несколько дней.

«Также плохо на Асю влияют полнолуние или магнитные бури. Бывает, что из-за нарушения психики развивается цистит, это дополнительное лечение», — добавила Светлана.

Кошка очень пугливая и доверяет только дочери Светланы. При этом она не агрессивна к другим животным и людям. Каждые полгода она проходит курс ветеринарного лечения.

В общей сложности в семье проживают семнадцать котов и кошек, а также две собаки.