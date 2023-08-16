Семья из Орехово-Зуева осталась без дома в результате пожара

В подмосковном Орехово-Зуеве на улице Крупской сегодня произошел пожар в одноэтажном частном частном доме, там жила семья из шести человек. Об этом сообщает интернет-издание «Орехово-Зуевская правда».

По данным издания, возгорание распространилось на всю площадь дома до того, как к нему приехала бригада пожарных. Помимо дома, сгорел стоящий рядом сарай. Спасателям удалось избежать того, что пожар перекинется на соседние строения. Возгорание локализовали, в тушении участвовали четыре автоцистерны.

«Пострадавших нет, жители дома эвакуированы, и сейчас решается вопрос об их размещении во временном жилом фонде», — сказал замглавы округа Виталий Цепляев.

О том, как можно помочь семье погорельцев, можно узнать здесь.