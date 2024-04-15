Семья из США с шестью детьми переехала в Подмосковье

Семья Шуцманов уехала из Америки из-за роста пропаганды нетрадиционных ценностей и загнивающего режима. Они осуществили свой переезд в Россию, при этом перевезли всех шестерых детей. Их новым домом стала Московская область, где родится седьмой ребенок. Историю и впечатления от России и области у Шуцманов узнал RT .

38-летний Джозеф Шуцман и 36-летняя супруга Энн давно хотели переехать из американского Канзаса. За плечами главы семейства работа в крупных компаниях из IT-сферы. Его жена трудилась медсестрой, пока не решила взять паузу и стать домохозяйкой. Пара воспитывает шесть детей: Флорин, Клотильду, Марию-Антуанетту, Джозефа, Жан-Жака и Вольфганга. Среди этих необычных имен скоро появится еще одно: мальчика, который родится в России, назовут Михаил.

Многодетные родители не хотели растить наследников в обстановке, где детям разрешают менять пол и поощряют за нетрадиционные ценности. С облегчением они теперь говорят об этом свободно на территории любимой страны.

«В России выступают как раз против того, против чего выступаем и мы. Когда в феврале 2023 года я побывал в России, то был просто поражен тем, что увидел. У нас, конечно, словно пелена с глаз упала после того, что мы слышали о России в Америке. Мы сказали: «Это замечательное место, мы хотим сюда переехать», — рассказывает RT Шуцман.

Пара не распространялась о своих планах по переезду и причинах, а подготовка потребовала много средств, сил и времени. Американцы устраивали распродажу, копили и морально готовились к трудностям. Однако все это окупается: пара в восторге от магазинов, цен, языка, менталитета и ценностей россиян.

«Мы выбрали Подмосковье. Потому что нам хотелось жить с детьми в сельской местности в своем доме, и в то же самое время — недалеко от Москвы. Мы католики-традиционалисты, в Москве есть наша церковь. Но мы все-таки, наверное, намного ближе к православной церкви, чем к нашей «мейнстримной», — говорит Шуцман.

Сейчас Джозеф активно ищет работу в IT-фирмах, и даже получает предложения. Пока он не трудоустроился. К тому же, семейству еще предстоит подготовить необходимые документы и доучить русский язык, чтобы окончательно закрепиться в полюбившейся стране. По словам Шуцманов, многие их знакомые из США теперь задумываются о переезде в Россию.