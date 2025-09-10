Семья наткнулась на мертвых детей и вывела убийцу на чистую воду

Женщину, обвиняемую в убийстве своих детей, чьи тела были найдены на купленном складе, судят в Новой Зеландии. Трагедия, предположительно, произошла из-за тяжелой утраты в семье. Об этом также сообщает Radio New Zealand .

В Новой Зеландии начался суд над женщиной, обвиняемой в убийстве своих детей. По версии следствия, Джи Ын Ли, уроженка Кореи, в 2018 году дала шестилетнему сыну и восьмилетней дочери смертельную дозу снотворного. Затем она спрятала их тела в чемоданах на складе, за который перестала платить.

В 2022 году складское помещение вместе с содержимым купила семья, обнаружившая останки детей. Это вывело полицию на Ли, которая уже успела сменить имя и уехать в Корею. Предполагается, что мотивом преступления стала потеря мужа, умершего от рака годом ранее. Судебный процесс, как ожидается, продлится около месяца.

