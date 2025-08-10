Семья, в которой рос выпавший из окна в Москве маленький ребенок, состояла на учете

В Москве в районе Южное Бутово произошло трагическое происшествие: ребёнок, родившийся в 2022 году, упал с высоты пятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура города проводит расследование, чтобы установить все детали случившегося.

По предварительной информации, мальчик без посторонней помощи открыл входную дверь и вышел на площадку. Затем он взобрался на стол, который стоял там, дотянулся до окна и выпал из него.

«Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели малолетнего в районе Южное Бутово. Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался", - говорится в сообщении в Телеграм-канале ведомства.

По информации, семья ребёнка состоит на учете в качестве профилактируемой. В момент происшествия мать мальчика была дома.

Процесс и результаты расследования по этому делу находятся под пристальным вниманием прокуратуры, сообщили представители правоохранительных органов.