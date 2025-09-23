Семья жениха расправилась с невестой после его смерти

В Индии после смерти жениха родственники устроили над невесткой жестокую расправу. Тело женщины нашли на железнодорожных путях. Об этом сообщает Tripura Info.

В индийском городе Агартала после гибели жениха его родственники совершили жестокое преступление против невесты. Тело 32-летней Гиты Сутрадхар обнаружили на железнодорожных путях недалеко от дома. Женщина была найдена без одежды, что вызвало подозрения у полиции и местных жителей. Родители погибшей обвинили в случившемся свекровь.

Известно, что Прасенджит Сутрадхар, жених Гиты, работал на буровой платформе. В сентябре на него упала тяжелая труба, и мужчина скончался на месте. После этого трагического события, по словам родителей Гиты, семья Прасенджита решила избавиться от невестки.

Они устроили поджог, а затем сбросили обгоревшие останки на железнодорожные пути в нескольких сотнях метров от жилища, чтобы скрыть следы преступления. В связи с этим инцидентом правоохранительные органы начали уголовное расследование.

