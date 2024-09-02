Семьям погибших бойцов СВО вручили сертификаты магазина детских товаров в Наро-Фоминске

«Сертификаты — небольшой вклад в поддержку женщин, чьи мужья ценой собственной жизни защищали жителей ДНР и ЛНР, приграничные территории нашей страны и всех нас. Кто-то сможет потратить эти средства на приобретение необходимого к школе, другие на игрушки, вещи и средства гигиены. Конечно, самого главного не вернуть и душевную боль невозможно унять, но помочь в такое непростое время необходимо», — подчеркнула Наталья Трофимова.