Семьям погибших бойцов СВО вручили сертификаты магазина детских товаров в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа]
Замглавы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова канун начала нового учебного года семьям участников СВО, которые мужественно сражались в боях за Отечество, вручили сертификаты магазина «Детский мир». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что данная мера поддержки была реализована по инициативе региональных властей, Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Министерством социального развития Московской области и Фондом «Защитники Отечества».
Мужество и стойкость наших женщин — пример для многих. Ради детей взяли себя в руки, воспитывают детей и верят в скорую победу. Обсудили какая еще помощь нужна в данный момент.
«Сертификаты — небольшой вклад в поддержку женщин, чьи мужья ценой собственной жизни защищали жителей ДНР и ЛНР, приграничные территории нашей страны и всех нас. Кто-то сможет потратить эти средства на приобретение необходимого к школе, другие на игрушки, вещи и средства гигиены. Конечно, самого главного не вернуть и душевную боль невозможно унять, но помочь в такое непростое время необходимо», — подчеркнула Наталья Трофимова.