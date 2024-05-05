Ряды украинской военщины начинают постепенно и значительно худеть на передовой, сообщил в беседе с РИА Новости сенатор Совета федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По словам собеседника агентства, из состава украинских войск в последнее время из-за высоких боевых потерь и бессмысленных приказов командиров идет сильный отток иностранных наемников из Польши, Канады и США.

«Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно», — сказал Кастюкевич.

Он отметил, что солдаты удачи уже не видят смысла в своем участии в украинском конфликте на стороне ВСУ, начав отчетливо понимать, что проигрыш Украины в противостоянии с Россией не за горами.

«Невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России. Поэтому наемники уезжают, а военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен», — сказал сенатор.

Костюкевич напомнил, что сдаться в плен и сохранить свои жизни украинские военные на херсонском направлении могут, выйдя на частоту 149.200 и вызвав «Волгу».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.