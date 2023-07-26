Сенчукова и Рыбин в стрессе покидают Россию после развода сына

Известно, что Василий, 24-летний сын пары, женился на своей однокласснице, которую зовут Дарья Алябьева. Напомним, что до этого они встречались целых девять лет. Но супружеская жизнь оказалась не настолько крепкой, что развалилась почти через год.

Сейчас молодой холостяк вернулся под крышу к своим родителям и нашел себе еще более молодую избранницу – 19-летнюю Леру. Рыбин и Сенчукова уже неохотно дают комментарии по этому поводу. А чтобы и вовсе отдохнуть после пережитого стресса, они решили отправиться на какое-то время в Китай. К слову, в будущем звездная пара уже запланировала отпуск в Сочи.