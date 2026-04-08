Пломба смерти: в России появился опасный тренд на домашнюю стоматологию

Интерес к «домашней стоматологии» и недорогим решениям вроде временных пломб с маркетплейсов заметно растет. Однако за попыткой сэкономить скрываются серьезные риски для здоровья. Об этом REGIONS рассказал стоматолог, ортопед и гнатолог Никита Лукашов.

Согласно данным исследования компании First Data, в первом квартале 2026 года продажи виниров, временных пломб и фальшивых брекетов на маркетплейсах выросли на 63%. С января по март россияне совершили свыше 150 тысяч покупок на сумму более 39 миллионов рублей. По словам Никиты Лукашова, рост популярности «домашней стоматологии» связан не только с высокими ценами в клиниках. Главная проблема, считает врач, заключается в непонимании того, как устроено лечение зубов.

Специалист предупреждает: любая пломба устанавливается не просто так — перед этим проводится тщательная обработка. Если зуб поражен кариесом, его ткани уже инфицированы. Если закрыть такую полость без лечения, инфекция останется внутри и продолжит разрушать зуб. В домашних условиях невозможно обеспечить стерильность, правильно обработать и высушить полость. Если там остаются инфицированные ткани, бактерии продолжают развиваться, даже если снаружи кажется, что все в порядке. Как отметил врач, это всегда риск.

В результате, по его словам, кариес может перейти в более тяжелые формы — пульпит, затем в периодонтит, и в итоге человек рискует потерять зуб. Даже если речь идет о временной пломбе, допустимой она может быть только в редких случаях — например, если ранее установленная пломба выпала и нужно на короткое время защитить зуб до визита к врачу.

Кроме того, серьезные вопросы вызывает качество материалов из подобных наборов. Никита Лукашов пояснил, что в профессиональной стоматологии применяются материалы, отвечающие высоким требованиям прочности и биосовместимости, поскольку они находятся в организме длительное время. Что именно продается в наборах с маркетплейсов — большой вопрос.

Однако последствия могут быть не только локальными. Неправильно установленная пломба способна повлиять на работу всей зубочелюстной системы. Эксперт объяснил, что даже небольшое нарушение прикуса может привести к перегрузке жевательных мышц, которые являются одними из самых сильных в организме. Их нагрузка может увеличиваться на сотни процентов, а это, в свою очередь, способно вызвать целый ряд проблем — головные боли, нервозность, а также проблемы с деснами, мышцами и суставами.

Что касается временных коронок или виниров с маркетплейсов, они, по словам врача, могут применяться только на непродолжительное время — например, их можно надеть на вечеринку. Из-за отсутствия герметичности между коронкой и зубом туда будет попадать жидкость и пища, провоцируя воспаление. Как подчеркнул Никита Лукашов, попытка сэкономить на начальном этапе почти всегда оборачивается большими расходами в будущем. При этом в России стоматология остается достаточно доступной, особенно в сравнении с другими странами, и при этом качественной.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах подмосковной Балашихи появились трендовые пасхальные гиганты.