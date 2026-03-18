Серая зона захватывает: стало известно, почему в магазинах просят оплатить товар наличкой

Аналитический центр ВЦИОМ совместно с РБК провел опрос и выявил неожиданную тенденцию в платежных привычках граждан. Выяснилось, что ровно половина россиян с начала 2026 года хотя бы раз сталкивалась с просьбой продавца оплатить покупку наличными деньгами. Каждый третий участник исследования попадал в такую ситуацию не единожды.

Интересно, что в трети случаев инициатива перейти на кеш подкреплялась материальным стимулом: клиентам обещали скидку или иные выгодные условия. Однако, несмотря на давление со стороны торговцев, кардинально изменить поведение потребителей не удалось. Большинство респондентов признались, что частота использования бумажных купюр у них осталась на прежнем уровне.

Авторы исследования назвали происходящее «ренессансом старой-доброй налички». Впрочем, социологи видят в этом процессе и негативную сторону. По их мнению, ажиотажный спрос на физические деньги со стороны бизнеса продиктован желанием уклониться от фискальных обязательств. Подобные расчеты автоматически выводят значительный пласт бытовых сделок в серую зону. Аналитики задаются вопросом, в каких именно сферах этот тренд проявился наиболее ярко и не станет ли он поводом для пристального внимания со стороны контролирующих органов.