«Серебро» и «бронзу» привезли участницы Всероссийских соревнований по бадминтону из Красноармейска

Воспитанницы спортшколы «Красноармейск» были награждены на Всероссийских соревнованиях по бадминтону бронзовыми и серебряными медалями.

Участницы соревнований Елизавета Давыдова и Александра Полякова завоевали бронзовые медали. Юные жительницы Г.о. Пушкинский оказались одними из лучших в женском парном разряде до 11 лет. Второе место заняла Есения Щеглова, которая предстала в женском одиночном разряде до 13 лет.

«Поздравляем юных спортсменок и тренерский состав, желаем дальнейших побед и новых спортивных высот!» — отметили в Администрации муниципалитета.

С 13 по 18 ноября мальчики и девочки в возрасте до 11 лет приняли участие в соревнованиях по бадминтону «Орленок» и Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Встающие на крыло» серии Гран-при. Мероприятие состоялось в городе Орел.

В Городском округе Пушкинский многие ребята занимаются различными видами спорта под руководством опытных наставников. На соревнованиях многоэтапных уровней они показывают высокие результаты.

Ранее сообщалось, что дзюдоисты Городского округа Пушкинский показали высокие результаты на турнире в Долгопрудном.