Сергей Леонов рассказал о важности работы наблюдателей на выборах

Член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов рассказал о работе наблюдателей на выборах. Он отметил ее важность, а также объяснил, как попасть на обучение.

«Мало просто организовать хорошо выборы — и организационно, и технически. Важно, чтобы эти выборы были приняты гражданским обществом. И в этом главная роль общественного наблюдателя — чтобы общественный наблюдатель через наблюдение за выборами увидел сам, что они проходят гласно, свободно, открыто, и сообщил об этом гражданскому обществу», - рассказал Леонов.

Он отметил, что общественные наблюдатели — это простые граждане, представители народного добровольчества, которому общество доверяет больше, чем другим видам наблюдения.

Стать общественным наблюдателем может любой совершеннолетний гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. Для прохождения обучения нужно обратиться в Общественную палату в своем муниципалитете, где расскажут о времени проведения семинара. После обучения нужно будет пройти тестирование. Затем Общественная палата выдаст назначение на определенный избирательный участок. Всего на один участок могут быть назначены до трех наблюдателей.