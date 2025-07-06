«Москва» пошла ко дну»: Зеленский назвал ВМС Украины защитой Одессы от десанта РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в честь празднования Дня ВМС Украины в своем телеграм-канале опубликовал поздравительный пост для военнослужащих, которые на воде, суше и в небе защищают государственные границы страны.

Украинский лидер считает, что страна продемонстрировала свою силу и показала, что готова защищать государственные границы. Он напомнил, что ВСУ удалось оставить под своим контролем остров Змеиный. Военнослужащие уничтожили корабли и подводную лодку, которые принадлежали РФ.

«Российского десанта не было и не будет в Одессе, "Москва" (крейсер. — Прим. ред.) пошла ко дну», — написал Зеленский.

Президент Зеленский добавил, что при помощи «зернового коридора» удается решать продовольственные вопросы. К посту украинский лидер прикрепил фото военнослужащих Военно-Морских сил ВСУ.

В последнее время в СМИ появляется информация о возможном освобождении Одессы Армией России, сообщила «Газета.Ru». Согласно данным Bloomberg, ВСУ терпят поражение на фронте. В связи с успешным наступлением ВС РФ может начать операцию по возвращению Одессы или Харькова. Некоторые военные эксперты также предполагают возможное расширение территории, где будут проходить боевые действия. Причина — приостановление американской помощи США.

Ранее сообщалось, что Зеленского упрекнули в заигрывании c идеологией неонацизма.