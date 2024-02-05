Сергей Маликов: Дистанционное электронное голосование – удобная форма для жителей Подмосковья

В следующем месяце Подмосковье примет участие в выборах Президента. Сделать свой выбор жители нашего региона смогут не только на избирательных участках, но и с помощью компьютера или мобильного устройства. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании уже стартовал. Насколько будет удобен ДЭГ для жителей, рассказал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«Цифровизация в России затрагивает многие отрасли нашей жизни. В том числе она коснулась и выборов. Самые первые опыты по внедрению технологии дистанционного формата голосования были еще в 2008 году в Тульской области, затем в 2009 году во Владимирской, Вологодской, Томской областях и ХМАО. Эти пробные проекты не влияли на исход голосования. Но необходимо было «обкатать» систему. Затем в 2019 году, когда проходили выборы в Мосгордуму, в качестве эксперимента тоже проводилось электронное голосование», – рассказал RegionsСергей Маликов.

Депутат Мособлдумы напомнил, что в 2020 году Президент РФ В.В.Путин подписал закон, согласно которому вносились изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Таким образом появилось определение «дистанционное электронное голосование». В период с 25 июня по 1 июля 2020 ДЭГ применялся во время голосования о поправках в Конституцию. В теории предполагалось, что ДЭГ к 2024 году будет проводиться по всей стране.

«Несомненно, для жителей Московской области, ДЭГ – удобная форма голосования. Многие наши жители работают в столице, либо на примкадных территориях Московской области. И конечно, когда ты в пути, удобно сделать свой выбор. К тому же, уход от бумаг, и внедрение цифровизации позволяет нам получать верную статистику и не так сильно затрачивать человеческие ресурсы. Сейчас постиндустриальная эпоха и век информационных технологий, неудивительно, что они коснулись и выборов», – подчеркнул Маликов.

Напомним, для того, чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги» по 11 марта 2024 года. Само голосование в формате онлайн будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года.