Сергей Миронов предложил наказывать школьников за оскорбление учителей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с корреспондентами РИА Новости выступил с инициативой о введении административной ответственности за публичное унижение чести и достоинства школьных преподавателей.

Политик пояснил, что текущие правовые нормы охраняют от оскорблений лишь представителей власти, оставляя педагогов без аналогичной защиты. Миронов обратил внимание на тревожную тенденцию, когда некоторые подростки сознательно создают конфликтные ситуации в классе, записывают их на видео и размещают записи в интернете с целью подрыва репутации учителя.

«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», — подчеркнул партийный лидер.

Как отмечается, ключевая задача данного предложения — не карательная, а превентивная. Речь идет о создании правового барьера для конфликтов и укреплении профессионального статуса учителя. Миронов убежден, что существующая юридическая уязвимость педагогов является одной из причин, побуждающих специалистов уходить из системы школьного образования.

Ранее сообщалось о том, что ученика отчислили из школы в Москве за оскорбление попросившего убрать телефон учителя.