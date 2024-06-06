Сергей Жигалкин поддержал вернувшегося с СВО бойца из Котельников

В Котельниках внимательно и чутко относятся к ушедшим на спецоперацию землякам и их семьям. Глава округа Сергей Жигалкин навестил мобилизованного жителя, вернувшегося домой на время отпуска.

Военным, ушедших в рамках частичной мобилизации в зону СВО, оказывают всестороннюю поддержку в Котельниках. Особое внимание уделяют нуждам бойцов на спецоперации, собирая общими усилиями гумпомощь и помогая семьям, оставшихся ждать защитников на Родине.

Недавно глава округа Сергей Жигалкин пообщался с мобилизованным из Котельников. Он помог ему с вопросом о приобретении генератора, а также поинтересовался делами. В дружественной обстановке за чашкой чая пообщались о службе, потребностях на спецоперации, о родных военного и других вопросах.

«Герои, защищающие интересы нашего государства на передовой и рискующие жизнью ради нашей безопасности заслуживают нашего признания и глубочайшего уважения за то, что они делают» — подчеркнул Сергей Жигалкин.

Отметим, что любой желающий также может помочь военным в зоне СВО, их семьям и людям Донбасса. В Котельниках для этих целей работает Центр помощи по адресу мкр. Белая Дача, д.3 (Дом культуры «Белая Дача»).