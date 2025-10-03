Серия спасений: раскрыты новые подробности о похищении детей в Подмосковье

За неделю до попытки похищения 8-летней девочки в Балашихе тот же злоумышленник предпринял две попытки увести 9-летнего мальчика в соседней Старой Купавне. Об этом REGIONS сообщила мать ребенка, чья история раскрывает системность действий преступника.

Первый инцидент закончился бегством ребенка, но второй мог иметь трагические последствия, если бы не мгновенная реакция водителя автобуса. По словам женщины, ее сын дважды сталкивался с подозрительным мужчиной, возвращаясь с занятий по пению. Ребенок сразу почувствовал неладное и нашел убежище в простом автобусе.

«Мой сын вбежал в салон и крикнул: «Закройте дверь! Он за мной гонится!». Водитель закрыл и сразу поехал. Тот мужчина отстал», — сообщила Оксана.

Напомним, 1 октября 2025 года мужчина пытался увести с собой девочку, но ее отбили неравнодушные очевидцы. Позже раскрылись похожие попытки похищений. Призыв обеспокоенных родителей дал реакцию: вскоре был задержан 39-летний уроженец Кургана, ранее имевший проблемы с законом. Правоохранители устанавливают его причастность и вину в инцидентах. Возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

