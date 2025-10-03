Мужчину из Кургана, пытавшегося увести школьницу, задержали в Подмосковье

В Балашихе задержан мужчина, пытавшийся похитить у магазина незнакомую девочку. Об этом инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Лента.ру».

Задержанным оказался 39-летний мужчина, приехавший из Кургана. В данный момент его везут в отделение полиции для установления всех деталей произошедшего.

Неизвестный мужчина преследовал девочку-школьницу, утверждая, что является ее отцом. Крик ребенка около магазина привлек внимание прохожего, к которому затем присоединились и другие люди.

Происходящее было зафиксировано камерами наблюдения. Похититель, испугавшись возникшей суеты и большого количества свидетелей, оставил ребенка и скрылся с места преступления.

