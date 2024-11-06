Серпуховские футболисты завоевали победу на Всероссийском турнире «Стальная воля»

Воспитанники инклюзивной школы «Абсолют» из деревни Райсеменовское Г.о. Серпухов блестяще выступили на Всероссийском первенстве по мини-футболу «Стальная воля», который прошел в Сочи. Юные футболисты выступили в составе сборной Московской области и прорвались вперед без единого поражения.

Соревнования развернулись на федеральной территории «Сириус» и объединили 600 талантливых спортсменов из 26 российских регионов. Приняли в гостях также участников из Казахстана. Несмотря на столь высокую конкуренцию ученики инклюзивной школы в составе сборной смогли вырваться вперед и завоевать чемпионский титул.

Примечательно, что подмосковная сборная не потерпела ни одного поражения на поле. Во многом это заслуга талантливых серпуховских футболистов, которые занимаются с профессиональным тренером Юрием Барановым, педагогом школы «Абсолют». Благодаря его наставлениям спортсмены уже не первый раз достойно представляют Серпухов и становятся лидерами соревнований разных уровней.