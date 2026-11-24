Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в медиачеллендже «Вызов принят» от Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники смогут перенять опыт у блогеров-миллионников: снимать видео, осваивать новые форматы и находить собственный голос в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Начинающих авторов ждут творческие испытания, эфиры с популярными авторами и призы за лучшие работы. Принять участие можно до 15 декабря на цифровой платформе. В пресс-службе подчеркнули, что поддержка талантов и самореализации молодежи, которой президент России Владимир Путин уделяет особое внимание, воплощается в конкретных возможностях для начинающих блогеров. По итогам шести лет проект объединил более 350 тыс. участников, более 70% зарегистрировавшихся — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

«Для нас это свидетельство того, что молодые люди хотят активно участвовать в медиажизни страны. Задача „Вызов принят“ — помочь им почувствовать ценность собственного взгляда и увидеть, что интересная история может быть совсем рядом», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурсная программа открыта для всех желающих в возрасте до 35 лет, для этого нужно зарегистрироваться на цифровой платформе«Россия — страна возможностей» и заполнить короткую анкету. После этого откроется ссылка на канал челленджа в мессенджере MAX.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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