Серпуховские спортсмены отличились на Всероссийских соревнованиях по воздушной гимнастике

Мероприятие, собравшее свыше 500 участников со всех уголков страны, состоялось в Москве в конце октября. Среди них были и спортсмены из Городского округа Серпухов.

Всероссийские соревнования по воздушной гимнастике «Столица воздуха» прошли с 26 по 27 октября 2024 года в столице России. Его участниками стали спортсмены из разных регионов страны, которые приехали, чтобы показать свои умения и таланты.

Воспитанники студии воздушной гимнастики Дворца культуры имени В.И. Ленина продемонстрировали профессиональный уровень владения навыками и доказали высокий уровень подготовки.

Так, Елизавета Кафтан заняла 1-е место по программе 2-го юношеского разряда. Дарья Аксенова в той же категории тоже получила хороший результат, завоевав 2-е место. Великолепная техника и артистизм Полины Васильевой помогли ей занять 3-е место по программе 3-го юн. разряда.

Не менее способной оказалась Мария Пасечная – девушка порадовала зрителей и завоевала 4-е место в категории 1-го взрослого разряда. По программе 2-го взрослого разряда то же место на пьедестале заняла Наталья Манерова.

Выступление серпуховских гимнастов на Всероссийских соревнованиях оставило яркое впечатление и поразило зрителей. Именно упорство и труд спортсменов помогли им отличиться на этом мероприятии. Впереди их ждут новые достижения и блистательные номера!