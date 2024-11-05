Серпуховский детсад провел интегрированное занятие «Наша многонациональная Россия» для дошкольников

Ребята из дошкольного отделения «Рябинка» узнали много нового на занятии, посвященном Дню народного единства. Детям рассказали про многонациональность, культуру, историю и природное богатство России.

Детям подготовительной к школе группы воспитателя Соловьевой А.И провели интересный урок, посвященный России и ее главным ценностям. Ребята смогли узнать про День народного единства, возникновение праздника, обсудили исторические факты и многообразие народов страны. Закрепить знания помогли интеллектуальные игры. На них ребята проверили знания о государственных символах и народах, которые живут в стране.

Патриотическое и развивающее мероприятие помогло закрепить знания о России и ее истории. Детям объяснили важность уважения традиций разных народов, их культуры и языка. Вместе дошкольники почувствовали единство и узнали, насколько уникальна страна, в которой они живут.