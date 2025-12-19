Сети под колпаком: шпионская тайна зарубежных вышек, которые направляют вражеские дроны

Президент России Владимир Путин пояснил причины временных ограничений мобильной связи и интернета в некоторых регионах страны. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава государства заявил, что данные меры принимаются исходя из соображений безопасности.

Их целью является сокращение до минимального уровня опасности от налетов и ударов беспилотных летательных аппаратов. Путин отметил, что компоненты, обеспечивающие работу сервисов мобильной связи, расположены за пределами России. Это, по его словам, может облегчать противнику задачу по выбору целей для атак.

Президент охарактеризовал подобные ограничения как вынужденную необходимость в сложившихся условиях.