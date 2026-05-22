Северяне, многодетные и участники СВО: кто в Подмосковье получает самые высокие пенсии

По данным Росстата, средний размер пенсии в России за последние десять лет вырос почти вдвое — с 12,4 тысячи рублей в 2016 году до 25,3 тысячи в 2026-м. Заместитель начальника управления организации и мониторинга пенсионного процесса Отделения СФР по Москве и Московской области Олеся Переведенцева в беседе с REGIONS рассказала, у кого в Подмосковье выплаты выше среднего и какие решения в течение жизни позволяют получать на пенсии больше.

По ее словам, размер страховой пенсии в Московской области зависит от четырех ключевых факторов: стажа и заработка до 2002 года, суммы страховых взносов после 2002-го, нестраховых периодов и более позднего выхода на пенсию. До 2002 года учитывается отношение заработка гражданина к средней зарплате по стране, и этот коэффициент ограничен величиной 1,2. После 2002 года действует прямая зависимость: чем выше белая заработная плата, тем больше взносов перечисляет работодатель и тем выше будущая пенсия, при этом сам по себе стаж после 2002 года размер пенсии не увеличивает, но чем он длиннее, тем больше взносов успевает накопиться.

Нестраховые периоды дают дополнительные пенсионные коэффициенты. За полный календарный год службы по призыву или контракту, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет начисляется 1,8 коэффициента. За уход за детьми до полутора лет нормы дифференцированы: 1,8 за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и последующих. Особый порядок установлен для участия в СВО: стаж засчитывается в двойном размере, а за каждый год начисляется 3,6 коэффициента. Важно, чтобы до или после таких периодов была официальная работа с уплатой взносов.

Отдельная категория с повышенными выплатами — бывшие северяне. Если человек выработал необходимый северный и общий стаж и переехал в Подмосковье, за ним сохраняется повышенная фиксированная выплата — с коэффициентом 1,5 для районов Крайнего Севера и 1,3 для приравненных местностей. Серьезно влияет на размер пенсии и более поздний выход: при отсрочке на пять лет фиксированная выплата увеличивается в 1,36 раза, а индивидуальный пенсионный коэффициент — в 1,45 раза; максимальный эффект при десятилетней отсрочке дает рост фиксированной выплаты в 2,11 раза, а ИПК — в 2,32 раза.

По данным Отделения СФР, пенсии выше среднего в Подмосковье чаще всего у тех, кто длительно и официально работал, не соглашался на «серые» схемы, учел все положенные нестраховые периоды и при возможности отложил выход на пенсию. Переведенцева подчеркнула, что зарплата в конверте в будущей пенсии просто не отражается. Она также напомнила о необходимости учитывать все льготные периоды: службу в армии, отпуск по уходу за детьми, особенно вторым и последующими, уход за инвалидами и пожилыми людьми, участие в СВО. Третий инструмент — более поздний выход на пенсию: если позволяет здоровье и есть желание продолжать работать, даже несколько лет отсрочки дают очень заметную прибавку.

Каждый житель Московской области может в любой момент проверить свой стаж, взносы и накопленные коэффициенты через портал госуслуг, клиентские службы СФР или МФЦ. Если все данные о работе и заработке уже отражены в индивидуальном лицевом счете, страховая пенсия по старости может быть назначена автоматически, без визита в Социальный фонд, а уведомление придет в личный кабинет в течение нескольких часов.