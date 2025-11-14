В ямальском Тарко-Сале стартует масштабный международный турнир по спортивной борьбе на призы губернатора ЯНАО, который станет уникальной площадкой для спортивной и культурной интеграции.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», 15–16 ноября в современном центре единоборств «Северный характер» соберутся более 120 спортсменов из 21 региона России и пяти стран ближнего зарубежья, включая специальную делегацию из Донецкой Народной Республики.

Пять молодых борцов из Волновахи представят ДНР на престижных соревнованиях, демонстрируя не только спортивное мастерство, но и укрепляя межрегиональные связи. Для спортсменов подготовлена насыщенная культурная программа, включающая знакомство с Тарко-Сале и экскурсию в местный историко-краеведческий музей.

Турнир в заполярном городе становится примером того, как спорт преодолевает географические и политические границы, создавая пространство для диалога и взаимопонимания.

Ранее сообщалось, что спортсменки из Городского округа Пушкинский взяли три медали в Волгограде.