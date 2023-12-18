Северный Кипр попросил Россию установить прямое авиасообщение с ним

Занимающий пост президента частично признанной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что власти государственного образования хотели бы установить прямое авиационное сообщение с Российской Федерацией.

По мнению лидера турок-киприотов, в случае, если Москва согласится на открытие прямого авиасообщения, от этого выиграют многие российские туристы, желающие отдохнуть на Средиземноморье. Направление на Эрджан «будет очень популярным», считают в ТРСК.

«Очевидно, что это то, что нам бы очень хотелось сделать. Но для того, чтобы это произошло, российские власти должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан», — рассказал он ТАСС.

Татар напомнил, что многие российские туристы приезжают на Северный Кипр из Бодрума, Стамбула, Антальи других турецких городов, совершая перелеты с пересадками, что не совсем комфортно.

Ранее власти Турецкой республики Северного Кипра обратились к президенту Владимиру Путину с прошением о признании этого государственного образования.